Ñorona arremete contra SCJN por suspender a su comite para la elección judicial

enero 24, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este viernes por la tarde, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, criticó duramente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que su ministra presidenta, Norma Piña diera entrada a los amparos en contra de la elección judicial.

Al respecto, Fernández Noroña cuestionó la formación y ética de los ministros, calificándolos de “desvergonzados” e “irresponsables”, asegurando que con esta acción buscan obstaculizar el proceso judicial, pero aseguró que no lo lograrán.

“No sé dónde estudiaron derecho, son unos desvergonzados, son unos irresponsables. Lo que quieren es ponerle grava a la maquinaria para que se detenga. No pueden, no han podido, no podrán. De verdad, desde que la Corte quiso echar abajo la Constitución y luego dijo que mayoría calificada de ocho eran seis, digo, de once eran seis. No, no, ya. Eso es el despropósito más absurdo. Y luego está última reacción que han tenido es infantil, de verdad infantil”.

Además, consideró que, aunque la decisión de la Corte complica el panorama, el asunto se resolverá durante el fin de semana.

Esta respuesta, se enmarca en las tensiones derivadas de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que establece la elección por voto de la ciudadanía de jueces, magistrados y ministros de la SCJN.

En respuesta, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha defendido la independencia judicial y ha señalado que desde 2018 ha habido ataques y persecuciones contra jueces que no se alinean con el proyecto político dominante. Advirtiendo que la reforma carece de un diagnóstico adecuado y que someter al Poder Judicial a intereses políticos representa una práctica antidemocrática peligrosa.