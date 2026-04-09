“No se bajará del barco»: Regidora de Perote descarta salida del Alcalde por motivos de salud

“No se bajará del barco»: Regidora de Perote descarta salida del Alcalde por motivos de salud

abril 9, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ante los recientes rumores sobre el estado de salud del presidente municipal de Perote, Vinicio Asencio Fernández, y las especulaciones sobre posibles movimientos políticos para sustituirlo, la regidora primera Fernanda Nefertari Gómez Ruiz, salió en defensa de la estabilidad del ayuntamiento, asegurando que el edil continúa al frente de la administración.

En entrevista, Gómez Ruiz afirmó que, aunque el estado de salud del alcalde ha sido de conocimiento público, su evolución es favorable.

“Él va mejorando y está en contacto constante con nosotros. Es un alcalde con mucho compromiso que sigue muy al pendiente de cada detalle administrativo”, señaló la funcionaria.

Cuestionada sobre las versiones que apuntan a que personajes políticos externos estarían buscando tomar el control del municipio, violentando los procesos legales de suplencia, la regidora fue enfática en negar que exista un vacío de poder o una intención de retiro por parte del munícipe.

«Él no se va a bajar del barco. Está muy firme y lo que nos corresponde ahora es trabajar en equipo, apoyarlo y levantarle el ánimo», declaró Gómez Ruiz.

La regidora destacó que el Alcalde sigue coordinando temas prioritarios para Perote, como la seguridad pública y programas específicos de bienestar animal. Gómez Ruiz mencionó que ella misma recibió instrucciones directas del presidente para atender agendas recientes, lo que demuestra que el mando operativo sigue bajo su cargo.

La funcionaria hizo un llamado a la unidad del equipo de trabajo y a evitar caer en especulaciones, reiterando que la administración municipal sigue marchando conforme a lo planeado bajo el liderazgo del actual presidente.