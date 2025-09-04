No hay fecha para determinar si hay o no tercera alerta por violencia contra las mujeres por desaparición: IMV

septiembre 4, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No hay todavía una fecha para que se determine si se emitirá o no una tercera alerta por violencia contra las mujeres, ahora por desaparición, solicitud que se hizo hace casi seis años, informó la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro Olivares.

La funcionaria estatal aseguró que se da cumplimiento a las nueve recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) del gobierno federal.

“La Secretaría de las Mujeres al constituirse como primera está dando seguimiento, todavía no hay una declaratoria como tal. Es importante informar a la ciudadanía que no se tiene una tercera alerta aún, pero por eso se está trabajando en coordinación y, como bien lo comentó nuestra gobernadora, con la armonización de la ley del tema de búsqueda”.

Cuestionada sobre el avance en este tema, toda vez que la solicitud se hizo hace casi seis años, aseguró que el informe ya fue entregado hace casi un año.

“Falta el análisis del grupo interinstitucional multidisciplinario y la secretaría que tomen determinaciones, pero nosotras continuamos, no depende de nosotras, no podría decirle. Sí, sí lo he preguntado y no nos han dicho todavía una respuesta”.

Destacó que este jueves se suscribió un convenio con la Fiscalía General del Estado para atender la alerta de violencia de género por feminicidio, la primera que se instaló en Veracruz a través de la coordinación de la Secretaría de las Mujeres.