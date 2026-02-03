Niega Esteban Moctezuma que México organice en EU la resistencia contra Trump

febrero 2, 2026

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, se pronunció ante los cuestionamientos de figuras de la derecha estadunidense en el sentido del gobierno mexicano participa “activamente” para organizar “la resistencia” contra la presidencia de Donald Trump.

“Creo que los hechos son mucho mejores que las opiniones, y solo quiero decir que cuando se dice que estamos trabajando contra el presidente Trump, sabemos que el voto latino a su favor aumentó de 28 por ciento en 2016 a 48 por ciento en 2025”, declaró el diplomático mexicano en una entrevista con Maria Bartiromo, conductora de Sunday Morning Futures en Fox News.

Moctezuma Barragán rechazó así las afirmaciones de Peter Schweizer, autor del nuevo libro El golpe invisible y editor del sitio de ultraderecha Breibart News, quien sostuvo que “potencias extranjeras como México participan activamente en la organización de lo que llaman la resistencia a Donald Trump”

“No son mis palabras. Eso es lo que dicen funcionarios mexicanos que viven en Estados Unidos. Si nos fijamos en Minneapolis, hay un par de grupos que participan activamente en las protestas contra ICE. Uno de ellos, Clues, está en el mismo edificio que el consulado mexicano y ha colaborado activamente con ellos. Hay otra organización llamada Mirac que también ha colaborado estrechamente con el consulado mexicano”, afirmó Schweizer.

Destaca cooperación entre México y EU

Pero el embajador mexicano insistió que la realidad es que Estados Unidos y México cooperan en migración, seguridad y otros temas.

“La migración mexicana ha disminuido constantemente desde el año 2000, así que la realidad ofrece una perspectiva muy diferente. Los gobiernos de México y Estados Unidos están trabajando muy de cerca para abordar el problema migratorio. Han escuchado al presidente Trump decir en la ONU y en Davos que la frontera es la más segura del mundo”, dijo Moctezuma.

En materia de seguridad, el diplomático mexicano hizo notar que las muertes por sobredosis de fentanilo han disminuido 27 por ciento en Estados Unidos “y eso se debe a que la presidenta (Claudia Sheinbaum) ha sido muy dura contra los cárteles mexicanos”.

“Envió 10 mil soldados a la frontera. Ha detenido a 24 mil personas y ha destruido unos mil 700 laboratorios en México. Así que lo que se puede ver es que México es parte de la solución, no del problema”, abundó.

Moctezuma Barragan indicó que “México debe trabajar con mucha fuerza en México, con la ayuda de Estados Unidos en inteligencia, en el seguimiento de la ruta financiera, en la cooperación y el entrenamiento con nuestras fuerzas armadas”.

“Sin embargo, Estados Unidos debe hacer lo suyo. No podemos decirle qué hacer, pero sí compartir información. Y algo que Estados Unidos puede hacer, y el presidente Trump es muy sensible al respecto, y estamos muy agradecidos por ello, es que haya comenzado a trabajar para detener el flujo de armas a México, tras una gran incautación en Florida, y esperamos que haya una línea más dura”, finalizó.