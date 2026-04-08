Netflix grabará en Xalapa, dice SECTUR 

abril 7, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En las próximas semanas la plataforma Netflix podría realizar grabaciones en la ciudad de Xalapa para una producción, informó el subsecretario de Turismo, Jorge Flores Lara.



En entrevista, destacó que en más ocasiones productoras nacionales e internacionales buscan realizar trabajos de filmación en territorio veracruzano, lo que da cuenta de que la promoción ha sido efectiva.

Si bien, refirió que la filmación en Xalapa es un tema que lo trae el Ayuntamiento a cargo de Daniela Griego Ceballos, se apoyará este esfuerzo.

“Como muestra y como dato, ya lo ha dicho la gobernadora infinidad de veces, hace poco estuvo Salma Hayek oriunda del sur de Veracruz, que igual con otros personajes o artistas de talla internacional han estado visitando el estado para hacer locaciones de películas que van a impulsar más la riqueza que tenemos, en Veracruz.»

Hay que destacar que en las próximas semanas, plataforma Netflix realizará grabaciones en Xalapa, pero el funcionario evitó confirmar la información.

En Veracruz municipios como Úrsulo Galván, en la zona de Teocelo y Xico, Boca del Río, Veracruz, Coatepec, entre otros.