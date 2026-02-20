Necesaria la regulación de las bicicletas eléctricas en Xalapa

febrero 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El uso de bicicletas eléctricas en Xalapa y otros municipios del estado va en aumento; sin embargo, su circulación aún no cuenta con una regulación.

Martín López Hernández, activista conocido como “Elmo-tociclista”, advirtió que estos vehículos circulan por calles y zonas céntricas sin lineamientos claros sobre límites de velocidad, capacidad o medidas de seguridad.

“Ahorita el problema es de las bicis eléctricas que no están reguladas”, señaló.

Explicó que, aunque representan una alternativa de movilidad cada vez más utilizada, transitan por las mismas vialidades que automóviles y motocicletas, pero sin un marco normativo que establezca obligaciones para quienes las conducen.

“Entonces también, pero al final de cuentas andan en el centro también”, comentó.