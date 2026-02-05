Natación en México: Daniel Delgadillo avala a Veracruz

febrero 5, 2026

La natación y aguas abiertas de México tendrá selectivos internacionales en Veracruz

Fer Hernández/Xalapa. La natación en Veracruz se prepara para recibir a lo mejor del país en el Centro Acuático “Leyes de Reforma” y en Playa Costa de Oro en justas que definirán rumbos deportivos de carácter internacional.

Daniel Delgadillo Faisal, presidente de la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México, confirmó que la infraestructura jarocha se encuentra en condiciones óptimas para la alta competencia tras el recorrido hecho a la instalación.

Natación y aguas abiertas: La agenda de abril en Veracruz

El calendario iniciará del siete al 11 de abril con las pruebas de natación, atrayendo a cerca de 800 atletas de alto rendimiento.

Posteriormente, el 12 de abril se realizará el campeonato nacional máster de aguas abiertas, seguido por el nacional de Primera Fuerza de la especialidad al día siguiente.

«Prácticamente abril, el mes de la natación en Veracruz», afirmó Delgadillo Faisal sobre la relevancia de estas fechas para el estado.

Además de la excelencia deportiva, se espera una importante derrama económica para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río gracias a la afluencia de visitantes confirmados.

«Vienen 800 atletas, agreguemos padres de familia y entrenadores. Yo creo que va a ser un muy buen evento», añadió el dirigente.

Sedes de clase mundial

La alberca sede destaca por ser de las más rápidas del país, permitiendo que asistan nadadores internacionales como Celia Pulido, Jorga Iga, Andrea Sansores, Andrés Puente, Andrés Dupont y la veracruzana Susana Hernández, entre otros.

Este evento será fundamental, ya que funciona como proceso selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otras competencias internacionales de relevancia.

Resaltó que la Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz, que preside Mario Vázquez Honorato, está supervisando cada detalle logístico, desde las áreas de oficiales y jueces hasta las zonas destinadas para el público y los atletas.

Respaldo del IVD

A la revisión de “Leyes de Reforma” se sumó el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Crisanto Grajales Valencia, que expresó su respaldo a las competencias que se realizarán en abril.

Incluso exhortó a más directivos del país a que traigan eventos de esta envergadura para demostrar que es una sede adecuada para el deporte mexicano.

¿Estás listo para vivir la emoción del agua en el puerto? ¡Sigue la cobertura y no te pierdas ningún detalle de estos campeonatos nacionales!