Narcos tienen los ‘días contados’, afirma zar antidrogas de EU

febrero 6, 2026

La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, afirmó que los principales cárteles que operan en la región “tienen los días contados” y que “la ayuda está en camino”, al anunciar una ofensiva integral del gobierno estadounidense contra el narcotráfico, en particular contra las drogas sintéticas.

Durante la Cumbre contra el Narcoterrorismo organizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la funcionaria sostuvo que Washington no permitirá que las organizaciones criminales sigan actuando con impunidad ni controlando mercados ilícitos. En ese contexto, identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las estructuras prioritarias para la estrategia estadounidense.

Carter precisó que la administración del presidente republicano, Donald Trump, empleará “todas las herramientas” legales, de inteligencia y de cooperación internacional para desmantelar cadenas de suministro y contener amenazas emergentes. Reconoció, a la vez, que su país comparte responsabilidad por la elevada demanda interna de estupefacientes, aunque subrayó que ello no justifica “tolerar la expansión de redes criminales transnacionales”.

En el foro conservador se destacó la dimensión regional del fenómeno, con énfasis en México como actor clave. En ese marco, el diputado sinaloense Mario Zamora sostuvo un encuentro con la funcionaria para analizar la crisis de opioides y el tráfico de fentanilo, señalado como uno de los principales motores de la emergencia sanitaria de la Unión Americana.

La directora de la ONDCP encabeza desde el 8 de enero una estrategia que articula “seguridad, justicia y salud pública”, y que busca definir nuevas prioridades de cooperación con gobiernos extranjeros.