Murió Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la JUCOPO del Senado

diciembre 7, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Esta tarde se informó el fallecimiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Miguel Ángel Chico Herrera, quien había estado hospitalizado recientemente por problemas de salud no especificados.

Su esposa, Mausita Rodríguez Nieto, confirmó el deceso del político mexicano en un mensaje en redes sociales, donde anteriormente había pedido donadores de sangre para su tratamiento, y mantenido al tanto a sus seguidores sobre los avances en el estado de salud de Chico Herrera.

«Queridos amigos, hoy segundo domingo de adviento acaba de partir hacia la casa del padre, el amor de mi vida, Miguel Angel Chico Herrera, aceptamos y no cuestionamos la voluntad de Dios, pero humildes reconocemos y nos duele profundamente. ( anhelábamos una segunda oportunidad) damos infinitas gracias a Dios por su vida, vamos a estar muy desconectados, después avisaremos de la santa misa y novenario».

El político guanajuatense había buscado la gubernatura de su estado por el PRI en 2006, fue diputado local y senador de la República, y en 2018 se integró a Morena para posteriormente sumarse a la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Adán Augusto López Hernández, con quien continuó hasta formar parte de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Diferentes figuras políticas del país han enviado sus condolencias a la familia de Chico Herrera a través de redes sociales.