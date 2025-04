Murió Memo del Bosque y así se despidió de su público

abril 7, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Este lunes se informó el fallecimiento del productor de televisión mexicano, Guillermo «Memo» del Bosque a los 64 años de edad, a causa de cáncer.

Fue a través de un mensaje escrito en primera persona, como Memo del Bosque se despidió de su público explicando que su lucha contra el cáncer que le detectaron, por primera vez, en 2017, había terminado.

Aunque el productor pasó varios años sin el padecimiento, en marzo pasado se dio a conocer que había vuelto al tratamiento por la detección de cáncer por segunda ocasión. Del Bosque anunció su ingreso a una clínica de Texas con un video en sus redes sociales.

Sin embargo esta mañana se compartió su despedida en su cuenta de instagram, donde agradece a su familia y amigos.

«Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cancer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.

Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor.

Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno.

Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor Memo Del Bosque».