Municipio de Carlos A. Carrillo proyecta incrementar su fuerza policial en 2026

febrero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El alcalde de Carlos A. Carrillo, Francisco Javier Molina, confirmó que durante el presente año se buscará ampliar la plantilla de la policía municipal con el objetivo de contar con al menos 20 elementos activos.

Para concretar este incremento en el estado de fuerza, el edil informó que se destinará al menos el 20 por ciento del presupuesto proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

En entrevista, Molina señaló que la aplicación de estos recursos dependerá del arribo de las partidas correspondientes; no obstante, reconoció la necesidad de asignar mayores fondos para la contratación de personal municipal de seguridad.

“Vamos a esperar a que lleguen los recursos del FORTAMUN para poder ejercer al menos el 20 por ciento en seguridad», puntualizó el alcalde.

Actualmente, el municipio dispone de 9 elementos de seguridad, aunque se ha identificado que se requieren al menos 20 para fortalecer las tareas de vigilancia en la zona.

Pese al déficit de personal local, el alcalde destacó que la demarcación cuenta con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército. «Carlos A. Carrillo y la Cuenca están tranquilos en este momento. Todo está en paz; tenemos avances en seguridad pública, hay patrullajes constantes y buscamos mantener el orden», afirmó, añadiendo que actualmente se apoyan de manera coordinada con el módulo de Seguridad Pública estatal.