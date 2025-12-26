Multan a proveedor del IMSS con más de 134 mil pesos

diciembre 26, 2025
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a Luis Carlos Manzano Elizalde una multa de 134 mil 664 pesos y un año de inhabilitación para licitaciones públicas por proporcionar información falsa en un contrato con el IMSS.
La sanción surgió del Órgano Interno de Control del IMSS por irregularidades durante la vigencia del contrato abierto de órtesis y prótesis número ABTN202004050034, adjudicado vía Licitación Pública LA-050GYR035-E11-2020.
Esta medida se publicó este viernes 26 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras notificar al afectado el pasado 17 de diciembre.