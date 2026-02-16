Muere Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalipsis now”

febrero 16, 2026

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por su participación en “El Padrino” y “Apocalipsis ahora”, falleció este domingo 15 de febrero a los 95 años en su casa.

La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de una publicación en Facebook, en la que informó que el histrión murió en paz, rodeado de su familia.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar”, señala el mensaje difundido este lunes.

Sin detallar las causas del fallecimiento, su esposa destacó la trayectoria y la pasión del actor por su trabajo. Agradeció las muestras de apoyo y solicitó privacidad para su familia.

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California; fue actor y director de cine. En 1984 ganó un Premio Óscar al Mejor Actor por la película “El precio de la felicidad”.