Muere Pedro Torres, pionero de la televisión y el videoclip en México

Muere Pedro Torres, pionero de la televisión y el videoclip en México

enero 30, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el escritor y productor Raúl Criollo recordó el legado de Pedro Torres, pionero de la televisión y el videoclip en México, fallecido este día.

Criollo destacó su papel en la creación de videoclips emblemáticos como La Incondicional de Luis Miguel y de realities que marcaron época como Big Brother, subrayando su visión técnica y creativa.