Motociclistas hacen carreras clandestinas y provocan accidentes graves: Alcalde de Banderilla

abril 8, 2026

Juan David Castilla

Tras un reciente y trágico accidente que resultó en la amputación de la pierna de un joven que fue atropellado por un motociclista, el presidente municipal de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, señaló que los conductores de motos carecen de capacitación y realizan «arrancones» como una «plaga» que afecta no solo a su demarcación, sino a diversos municipios de la región.

El munícipe señaló que, aunque el uso de la motocicleta es una necesidad creciente de movilidad, existe una alarmante falta de pericia y educación vial entre los conductores.

Sangabriel Fernández hizo un llamado directo a las autoridades estatales para que se endurezcan los criterios de expedición de licencias y se implementen cursos obligatorios.

«Muchos conductores no están capacitados para estar en una moto. Eso ya no nos toca a nosotros, sería parte del Estado educarlos y capacitarlos», afirmó el alcalde, subrayando que los motociclistas deben respetar los límites de velocidad y el respeto al peatón.

Respecto a la vigilancia, el edil aseguró que existen operativos coordinados con la Policía Estatal y la Guardia Nacional; sin embargo, los responsables de los arrancones han encontrado formas de evadir a la justicia.

Según el alcalde, los infractores aprovechan los momentos en que las unidades de seguridad se desplazan a zonas como Chiltoyac o La Haciendita para realizar las carreras clandestinas.

“Cuando ven que regresan (las patrullas),se desaparecen. No sé si alguien les avisa o algo hay ahí», denunció el edil, lamentando que la velocidad a la que operan hace casi imposible su captura en flagrancia.

El Alcalde declaró esta situación en un contexto de consternación local tras el accidente de un joven que perdió una pierna debido a la imprudencia vial.

“Nadie se puede pasar un tope a esa velocidad. Es muy triste ver a una persona joven perder un miembro, la familia está destrozada», añadió Sangabriel Fernández.

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Banderilla buscará mantener el diálogo con las delegaciones de Tránsito de Xalapa y del Estado para rediseñar las estrategias de seguridad y evitar que más vidas sigan viéndose afectadas por la imprudencia al volante.