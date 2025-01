Morena no descarta la encuesta para elegir a candidato a la alcaldía de Xalapa

enero 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta aclaró que no se descarta que se pueda realizar la encuesta en el municipio de Xalapa, para elegir al candidato a la alcaldía que aparecerá en la boleta electoral del 1 de junio.

Aclaró que no hay cargada para nadie, como han señalado algunos de los participantes, y que quienes se registraron en la interna podrán competir en igualdad de condiciones, una vez que se realice el proceso de depuración de los registros, para buscar el respaldo de los militantes de Morena y lograr la postulación a la alcaldía de Xalapa.

El lunes 13 de enero, el dirigente de Morena adelantó que en Xalapa algunos de las personas que se inscribieron en el proceso interno se acercaron para externar su apoyo a favor de Daniela Griego, directora del IPE, con la idea de presentar una candidatura de consenso.

Tras las declaraciones de Ramírez Zepeta dos de los aspirantes, Juan Vergel Pacheco e Iván Martínez descartaron buscar una candidatura de consenso, incluso, el senador Manuel Huerta reclamó que había cargada a favor de Griego Ceballos. Todos pidieron realizar la encuesta entre la militancia.

En ese sentido, el líder estatal recordó que en Morena son tres los métodos que permiten la selección de candidatos, que son: el consenso, la encuesta y la designación directa, “eso es lo que se manejó en la convocatoria y ellos firmaron, todos firmaron el acuerdo”.

Ramírez Zepeta recordó que en Xalapa se registraron 21 personas por la candidatura de la alcaldía, “ y hay compañeros que ya se acercaron (anunciaron) que van a salir, en su momento, a dar su apoyo a Daniela.

Por lo anterior, hizo un llamado a los participantes del proceso interno a que se tranquilicen, “que estén mesurados, que no va a haber cargada, que hay piso parejo, que va a haber transparencia.

“Si hubiera una cuestión, de lo que los compañeros están ahí comentando de que hay cargada, pues yo me lo guardo, ¿no? Pero no, yo soy transparente y digo lo que es, como dijera el expresidente (López Obrador), mi pecho no es bodega”.

Dijo que será la comisión Nacional de Elecciones la que tendrá que definir las reglas para lograr el consenso en torno a una candidatura y así definir al morenista que aparecerá en la boleta, de no haber acuerdo, reiteró, se dará paso a la encuesta.

“La encuesta no está descartada. A ver, son tres métodos, repito. Es el consenso, en primera instancia, que es lo que nos están pidiendo que se busque, la encuesta en segunda instancia. En dado caso de que no se pueda ni una ni otra, va a la designación directa”, declaró.