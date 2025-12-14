Modifican caravana navideña evangélica en Xalapa por orden oficial

diciembre 14, 2025

Juan David Castilla

La tradicional Caravana Navideña del Movimiento Católico Nueva Evangelización, que celebra su 15ª edición este jueves 18 de diciembre a las 7:00 de la noche, se verá obligada a cambiar su ruta original. Esta modificación obedece a una instrucción emitida por autoridades estatales y municipales que indicaron la prohibición de realizar desfiles de este tipo en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los organizadores señalaron que, por causas ajenas a ellos y en estricto apego a las disposiciones oficiales, la caravana ya no pasará por el centro de Xalapa, rompiendo con años de costumbre.

El nuevo recorrido se concentrará en la Avenida Ruiz Cortines, una de las principales vialidades de la capital veracruzana. El trayecto dará inicio a la altura de “Los Lavaderos”, continuará a lo largo de dicha avenida y concluirá en la calle Prolongación Villa Hermosa, específicamente en la esquina con Ruiz Cortines, a la altura de la Parroquia de la Resurrección.

El Movimiento Católico destacó que valora la alternativa ofrecida por las autoridades para llevar a cabo el evento en esta importante vialidad, además de reconocer el apoyo que se brindará para salvaguardar la integridad de participantes y asistentes.

Asimismo, agradecieron a las comunidades que año con año se suman con entusiasmo a esta actividad, cuyo objetivo es motivar la fe y promover la adoración al Niño Jesús, transmitiendo un mensaje de paz, amor, unidad y esperanza, sin perseguir fines institucionales ni comerciales.

El anuncio del cambio de ruta generó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras que algunos usuarios lamentaron la decisión, expresando que el nuevo recorrido les resulta más lejano para su asistencia, otros consideraron positiva la alternativa de aprovechar avenidas amplias como Ruiz Cortines para la realización de eventos familiares de esta magnitud.

Pese a la controversia suscitada, los organizadores reiteraron la invitación a toda la ciudadanía para acompañar esta caravana, que cumple 15 años de tradición en la capital veracruzana.