Miguel Ángel Hernández denuncia por discriminación a Chili’s ante la FGE

enero 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Miguel Ángel Hernández Correa, persona con discapacidad visual, confirmó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE) contra el restaurante Chili’s en donde el pasado 24 de diciembre fue víctima de discriminación por no permitirle ingresar con su perro guía “Beu”.

Expuso que si bien el viernes pasado se había pactado una reunión con la directora de Responsabilidad Social de la empresa, esta no se llevó a cabo y aunque emitieron una disculpa, esta fue a sus comensales y no hacia Miguel Ángel.

“Tuvimos una plática con la directora de Responsabilidad Social de la empresa y convenimos tener una reunión pero no se llevó a cabo. Aún así emitieron un comunicado que lo quisieron disfrazar de disculpa pero no era a mi persona sino a los comensales que acudieron a Chili’s y no cumplieron su parte, por eso me vi obligado ante las instituciones pertinentes”.

Agregó que la intención de la denuncia es que estos hechos que no se vuelvan a repetir porque es algo recurrente no solo en restaurantes, sino incluso en otras áreas como el transporte público.

Asimismo, refirió que hay una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Sostuvo que este tipo de actitudes no se debe permitir porque existen 30 millones de personas que viven con discapacidades en el país.

Por ello, refirió que insistirán con la campaña «YoSoyIncluyente para que el acceso y los derechos de las personas con alguna discapacidad se conozcan y se respeten.