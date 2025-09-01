México ya suma 76 millones de gamers: Movistar impulsa el gaming a través de eSports y experiencias inmersivas

septiembre 1, 2025

Con 76 millones de jugadores e ingresos que generan 2.3 mil millones de dólares, la industria gamer en el país ya se consolida como la más grande de América Latina, de acuerdo con el estudio Game On: El auge del gaming en México. Ante la relevancia de este nicho de mercado en México, Movistar, una marca de Telefónica, refuerza su papel como habilitador del ecosistema gamer, a través de conectividad móvil de alta calidad, y a través de patrocinios a equipos profesionales de eSports y de espacios inmersivos para la comunidad.

“En Movistar vemos al gaming como mucho más que entretenimiento: es un motor de talento, un espacio para desarrollar habilidades digitales y una plataforma de oportunidades. Nuestra misión es estar al lado de los jugadores, ofreciéndoles la mejor conectividad, experiencias únicas”, señaló Fernanda Pérez, Head of Integrated Marketing Communications de Telefónica Movistar México.

En el marco del Día del Gamer, Movistar refuerza su compromiso con ofrecer entretenimiento a través de experiencias únicas, centrando sus esfuerzos en incentiva una industria en crecimiento y a los jugadores mexicanos.

Con motivo del Día del Gamer, Movistar preparó toda una celebración para este 29 de agosto, en la Arena the Place to Play del centro comercial Mundo E, en donde los gamers que asistieron disfrutaron torneos, concurso de cosplay y muchas actividades más.

Adicional a la celebración de este fin de semana, se han llevado actividades para conectar a los gamers con sus videojuegos favoritos a través de la cuarta edición del Torneo Arena Open en las diferentes sucursales de Arena The Place to Play Movistar. Los juegos de los torneos serán: FC 2025, Mario Kart World, Super SmashBros, Fortnite y Free Fire, estos dos últimos en formato Battle Royale. Los torneos se realizarán durante el mes de agosto y septiembre.

Con estas iniciativas, Movistar se consolida como aliado estratégico del gaming en México, generando nuevas formas de conexión, diversión y desarrollo para millones de jugadores en un mercado que no deja de crecer.