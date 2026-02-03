Sheinbaum y SHCP presenta y esquema de inversión pública – privada para potenciar crecimiento económico

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un nuevo esquema de inversión pública y de capital mixto —público y privado— con el objetivo de potenciar el crecimiento económico del país, fortalecer la infraestructura estratégica y garantizar que la riqueza generada se distribuya con justicia social.

Durante su mensaje previo a la conferencia matutina, la mandataria explicó que este modelo ha sido trabajado durante varios meses y rompe con las antiguas asociaciones público-privadas (APP), a las que calificó como esquemas “abusivos del recurso público”.

“Hemos venido trabajando desde hace varios meses en diversos esquemas que nos permitan potenciar la inversión pública en el país”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la inversión pública —con recursos del Estado— es clave para el desarrollo nacional, particularmente en sectores estratégicos como carreteras, hospitales, escuelas, energía y agua, al tratarse de infraestructura básica que reduce barreras al crecimiento económico.

Explicó que a mayor inversión en infraestructura, mayor crecimiento de la economía, ya que se facilita la movilidad de personas y mercancías, se reducen tiempos de traslado y se crean condiciones para nuevas inversiones privadas.

“Mientras más infraestructura haya, mejor. Eso genera mayor riqueza y menores barreras para el desarrollo”, afirmó.

La presidenta precisó que el nuevo modelo contempla recursos mixtos, es decir, inversión pública y privada, pero bajo reglas distintas a las del pasado.

“Es un esquema muy diferente a lo que eran las antiguas asociaciones público-privadas, que eran muy abusivas del recurso público”, sostuvo.

A diferencia de modelos anteriores, el enfoque actual prioriza el interés público, la planeación estatal y el impacto social, evitando que el Estado asuma riesgos excesivos en beneficio de particulares.

Sheinbaum destacó que durante décadas se privilegió únicamente el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto (PIB), sin considerar la distribución de la riqueza ni los impactos sociales y ambientales.

Recordó que la Cuarta Transformación busca un modelo distinto:

“Crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social y con mitigación de daños ambientales, sin afectar grandemente el medio ambiente”.

Definió este enfoque como desarrollo sustentable con bienestar, en el que la inversión pública juega un papel central para reducir desigualdades y fortalecer economías regionales.

La mandataria ejemplificó que obras como carreteras, ampliación de carriles o caminos artesanales en comunidades rurales detonan automáticamente la inversión privada, desde pequeños comercios hasta grandes industrias.

“Si se abre una carretera, se pueden poner inversiones privadas desde una pequeña tiendita hasta una fábrica”, explicó.

Asimismo, destacó que los caminos rurales permiten que los productos del campo lleguen más rápido a los mercados, incrementando ingresos para las comunidades.