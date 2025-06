“Mexicanos en EU no son criminales”, Sheinbaum confirma detención de 35 en redadas en Los Ángeles

junio 8, 2025

California y Estados Unidos no sería lo que es sin el trabajo de los mexicanos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Recordando que la mayoría de connacionales, básicamente en California ya tienen muchos años de vivir allá, este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró la condena a las redadas que desde el viernes d e ha dado en las inmediaciones de Los Ángeles, California; así como en Indianápolis.

Casi al finalizar su discurso por la inauguración de dos torres del Hospital de la Niñez Poblana, la jefa del Poder Ejecutivo federal le dedicó al tema los últimos 5 minutos y 43 segundos

a hablar del tema, como nunca había hecho en lo que va de su sexenio, condenando la detención de los 35 connacionales.

“No quiero dejar de mencionar un tema que es de mucha relevancia, y tiene que ver con nuestros paisanos en Estados Unidos, fíjense que hace unos días el Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, comenzó a hacer una serie de redadas en California, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, y detuvieron hoy sabemos, estamos en contacto con ellos, con sus familias a través de la red consular, a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá en los Estados Unidos, (este sábado) hubo varias manifestaciones y, finalmente, el Gobierno de los Estados Unidos decidió el día de ayer, en la madrugada de hoy, llegó la Guardia Nacional a Los Ángeles, California; en primer lugar, queremos decir u tenemos que decirlo, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias, ¡no son criminales!, son hombres y mujeres de bien, honestos, tienen toda la solidaridad de su Gobierno, desde hace dos días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular para que estuvieran en contacto, brindando todo el apoyo que se requiere”. Indicó.

A renglón seguido, la jefa del Estado Mexicano fijó postura, precisamente, en Puebla, segundo estado después de Zacatecas que tiene más mexicanos radicando en la Unión Americana, ello, para recordar que California y el mismo Estados Unidos no sería lo que son ahora sin la mano de obra de nuestros paisanos.

“Nuestros hermanos migrantes se van allá buscando mejores oportunidades, la mayoría de ellos ya tienen muchos años trabajando allá, por ejemplo hay muchos poblanos y poblanos que viven en Nueva York, le dicen “pueblayork”, porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá, Los Ángeles California no sería lo que es, si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá, migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias, fíjense, lo más importante y que tiene que ser reconocido: las y los mexicanos se van allá, pero los necesitan allá porque si no no tendrían trabajo; Estados Unidos es lo que es, gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera, para nosotros, siempre lo hemos dicho, son héroes y heroínas de la patria, porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos, no estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia, como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tomen en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición y siempre un llamado a la paz a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación. ¡Ninguna!”. Abundó.

Para finalizar, la primera mandataria de la nación reveló que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la red de consulados en la Unión Americana, en específico los ubicados en California, ya apoyan legalmente a los mexicanos detenidos, al tiempo de recordarle al presidente Donald Trump, recordar el reconocimiento que hizo de la importante ratera que hacen los mexicanos para darle prosperidad a su nación.

“El secretario de Relaciones Exteriores entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos. Nuestro embajador allá en Estados Unidos también con las autoridades de Estados Unidos y siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa, México los abraza a México, te abraza para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos. Hacemos de esta manera Nuestro reconocimiento a los mexicanos y mexicanas que están allá nuestro llamado para que no haya violencia la instrucción de parte de la Presidenta a todos los cónsules para que estén en contacto, ya están en contacto con los 35 mexicanos de detenidos y con sus familias y sobretodo decir que tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y en los mexicanos en Estados Unidos el presidente Trump lo hizo Con el presidente López Obrador fue la firma del tratado comercial con Estados Unidos. Las palabras del presidente Trump si la revisamos, fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos, y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos y de nuestra parte, todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos”. Remató.

Tras el evento, que contó con la asistencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sostuvo una reunión y comida privada con este y los gabinetes federal y estatal para ebalsor temas como seguridad, además de operación de programas sociales en el estado, tras lo cual regresó van terrestre a la Ciudad de México.