Más de 700 mil alumnos veracruzanos fueron evaluados con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz

diciembre 15, 2025

Con 706 mil 406 alumnos evaluados y 9 mil 536 escuelas atendidas, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) realizó el cierre de actividades de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz durante el ciclo escolar vigente. El estado se ubica entre las cinco entidades federativas que alcanzará el 100 por ciento de valoraciones en el presente mes.

⇒ La secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, acompañada por la coordinadora estatal del Programa Estilos de Vida Saludable, Jaqueline González Cortés, sostuvo un diálogo con las y los alumnos de la Escuela Primaria Abraham Castellanos, respecto a los beneficios de una alimentación sana.

La funcionaria estatal recordó que esta iniciativa Vive Saludable, Vive Feliz cuenta con el apoyo de profesionales de diferentes órdenes de Gobierno: la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, DIF, Becas Bienestar y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, para contar con los diagnósticos de peso, talla, agudeza visual y salud bucal de las y los alumnos, así como hacer promoción de la salud.

Imagen

Tello Espinosa explicó que el objetivo de Vive Saludable, Vive Feliz es que la niñez y juventud se desarrollen con un esquema de salud integral; para ello se cuenta con el trabajo de profesionales y la entrega de maestras, maestros y directores, además del respaldo de madres y padres de familia.

Afirmó que Veracruz dará continuidad a esta propuesta federal gracias al compromiso que ha mostrado la gobernadora Rocío Nahle con una transformación educativa más amplia, al considerar que la salud, la alimentación, la actividad física y la convivencia pacífica son pilares fundamentales para el desarrollo integral.