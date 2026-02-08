Más de 230 millones de mujeres han sido víctimas de Mutilación Genital Femenina

febrero 8, 2026

Juan David Castilla

En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, conmemorado cada 6 de febrero, la Red Nacional de Refugios y diversos colectivos feministas han lanzado un llamado urgente para visibilizar una realidad que afecta a millones.

Bajo la premisa de que visibilizar esta violencia es el primer paso indispensable para su erradicación, la organización subraya que los derechos de las mujeres no pueden ser moneda de cambio bajo ninguna justificación cultural o social. La magnitud de esta problemática es alarmante a escala global. Se estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido víctimas de esta práctica, la cual consiste en el daño intencional de los genitales femeninos.

La vulnerabilidad es particularmente crítica durante la infancia, ya que cada año se suman más de 4 millones de niñas en riesgo de ser mutiladas, muchas de ellas incluso antes de cumplir los cinco años de edad. Esta forma de violencia no es un hecho aislado, sino una herramienta histórica utilizada para ejercer control sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

Las consecuencias son devastadoras y permanentes, abarcando desde el trauma psicológico profundo hasta complicaciones físicas severas que implican un riesgo constante de muerte. Por ello, la Red Nacional de Refugios insiste en que esta práctica representa una violación directa a los derechos humanos fundamentales.

La consigna de las colectivas es clara y contundente: «Las niñas no se tocan y los derechos no se negocian». Al denunciar que la mutilación genital femenina sigue vigente, se busca movilizar a la sociedad para proteger la integridad de las próximas generaciones. La labor de acompañamiento y denuncia que realizan organizaciones como la RNR a través de sus plataformas digitales sigue siendo el puente principal para garantizar que ninguna mujer tenga que enfrentar este trauma en soledad.