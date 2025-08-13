‘Marty Supreme’: tráiler de la nueva película de Timothée Chalamet

agosto 13, 2025

Timothée Chalamet vuelve a la pantalla grande con Marty Supreme, la nueva película de Josh Safdie basada en la historia de Marty Reisman, un joven jugador de ping-pong que se convierte en leyenda.

El filme, cuyo estreno en cines está programado para el 25 de diciembre de este año, recorre el ascenso de Marty, desde sus inicios hasta el éxito deportivo y social, atravesando por un ambiente lleno de apuestas, clubes nocturnos y el entorno glamoroso de Hollywood.

La película se centra en Marty Mauser, interpretado por Timothée Chalamet, un joven con un talento fuera de lo común para el ping-pong que logra destacar en medio de un ambiente dominado por una élite cerrada.

A diferencia de otros dramas deportivos, Marty Supreme va mucho más allá. Desde los primeros minutos, vemos a Marty moverse entre apuestas clandestinas y clubes nocturnos donde su habilidad con el ping-pong empieza a llamar la atención.

Marty Supreme está basada en hechos reales

La figura real detrás del personaje de Timothée Chalamet es Marty Reisman, un nombre legendario dentro del tenis de mesa estadounidense.

Nacido en el Lower East Side de Manhattan en los años treinta, comenzó jugando por dinero en las calles y terminó representando a Estados Unidos en competencias internacionales. Fue campeón nacional en 1958 y 1960, y se ganó el apodo de “The Wizard of Table Tennis”.

En 1997, con 67 años, Reisman volvió a hacer historia al ganar el campeonato nacional de hardbat, una modalidad tradicional del ping-pong. Se convirtió así en el jugador más veterano en lograr ese título en Estados Unidos.

También dejó testimonio de su vida en sus memorias, publicadas en 1974 bajo el título The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler. En ese libro, narra sin filtros cómo pasó del juego callejero a la fama, e incluye episodios donde apostaba, traficaba oro y vivía al límite.