Mario Polo, comparsas, batucadas y alegría en el Gran Papaqui del Carnaval de Veracruz 2026

noviembre 15, 2025

*Este domingo 16 de noviembre se vivirá la antesala de la fiesta de todos, que reunirá a diferentes artistas que alegrarán las calles del puerto de Veracruz

Veracruz, Ver., 15 de noviembre de 2025.- La alegría, la música y el color regresan al bulevar Manuel Ávila Camacho con el Gran Papaqui del Carnaval de Veracruz 2026, que este domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas llenará el paseo costero de ritmo, tradición y ambiente festivo.

Al finalizar el recorrido, en la Plaza del Magisterio, el público podrá disfrutar de un gran cierre musical con los artistas Mario Polo y Óscar Lobo, quienes pondrán el ambiente para continuar la fiesta en familia.

El desfile estará lleno de talento local, con la participación de los bailarines de la Academia de Israel; las Bastoneras de Susy, las Bastoneras de Alejandra y las Bastoneras de Liliana; además de comparsas tradicionales como Clásicos del IMSS, Estrellas de Fania, Los Dandys, Y Llegó el Sabor y la academia de danza Ely.

El ritmo de las batucadas Vasco de Gama y Nuevo Horizonte acompañará el paso del carro alegórico de la Corte Real actual, integrada por Juan Córdoba “Panda”, Rey del Carnaval, y los Reyes Infantiles Aryam Barrientos Reyes y Manolito Barbeito de la Vega.

El Papaqui también será la primera aparición oficial de la Reina electa 2026, Fernanda Pumar Gómez, y del Rey infantil electo, Gael Santiago Segura Rangel, quienes desfilarán junto a las candidatas a Reina Infantil: Maryelli Sabela Torres Delgado y Regina Torrecilla Delgado; así como los candidatos a Rey de la Alegría: José Mario Sánchez Ucha, Bernardino “Nayo” Jiménez Revuelta y Jorge Jair “Chiliwily” Torres Espejo.

El Gran Papaqui forma parte de la antesala del Carnaval de Veracruz 2026, que se celebrará del 10 al 18 de febrero en su edición número 102 y espera la asistencia de la gente porteña y turistas que visitan el puerto de Veracruz este fin de semana largo.

El contingente partirá del Hotel Mar y Tierra, avanzará sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho y concluirá frente a la Escuela Náutica Mercante. El Comité de Carnaval ha informado que, debido al paso del contingente, habrá cierre vial sobre este tramo de 16:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas.