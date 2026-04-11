Mariana y Sheyla por el boleto nacional en Olimpiada Regional

Mariana y Sheyla por el boleto nacional en Olimpiada Regional

abril 11, 2026

+ Atletas de Jeonsa Jidoja viajan a Oaxaca para buscar su clasificación nacional en Tlaxcala en el tae kwon do

Fer Hernández/Xalapa.-Mariana Ximena Magaña López y Sheyla Esmeralda Osorio López, integrantes del Instituto de Tae Kwon Do Jeonsa Jidoja, competirán este fin de semana en Oaxaca.

Las deportistas buscan asegurar su lugar en la Olimpiada Nacional de Tlaxcala, participando en las categorías infantiles en la división menos de 46 kilogramos y más de 54 kilogramos, respectivamente.

La entrenadora Talina Guadalupe Barrera Garduño destacó que las alumnas han mantenido un ritmo de entrenamiento intenso y fogueo constante en concentraciones de selección.

«De Mariana es su segundo año compitiendo, de Sheyla es el primero, hemos estado trabajando muy fuerte, asistiendo a eventos, a las concentraciones de la selección y hemos tenido bastante fogueo y entrenamiento constante», afirmó.

La preparación técnica se ha personalizado para cada atleta, el foco está en brindarles herramientas para resolver cualquier situación adversa durante sus combates en el tatami.

«Buscamos que cada quien lleve su propia estrategia y que eventualmente si no saben solucionar, tengan las herramientas necesarias para poder hacerlo», explicó la entrenadora.

Además del aspecto físico, el Instituto Jeonsa Jidoja ha priorizado la salud mental de las niñas mediante el acompañamiento de un especialista en psicología para gestionar sus emociones.

«Han estado trabajando física y mentalmente con el psicólogo; aunque una ya tiene experiencia y la otra todavía no, ambas se complementan e hicieron buena mancuerna», añadió.

Este proceso ha servido de inspiración para el resto de los alumnos de la escuela, quienes han brindado apoyo total a sus compañeras.

«Sus compañeros han estado con ellas en todo este proceso, las echan porras, las motivan y pues ellas están tranquilamente y motivadas con su objetivo muy claro», concluyó.

La entrenadora y las dos taekwondoínes viajarán este viernes a Oaxaca para enfrentar a la báscula, cosa que no les preocupa porque ya están en el peso, y competirán el sábado a las 13:00 horas.