Maria Elena Ríos irrumpe en evento de Claudia Sheinbaum en Oaxaca

enero 24, 2025

Redacción/Xalapa. La saxofonista, víctima de violencia ácida, María Elena Ríos, irrumpió en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum que tuvo lugar en Oaxaca.

En lugar exigió justicia, pues su victimario se encuentra sin condena. Además, aludió que este tiene vínculos con Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Así mismo comentó su pesar declarando lo siguiente: El día de hoy, quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan… las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia”.

También hizo referencia a la campaña negra que en su opinión se orquesta en su contra, por medio de «porros» que la difaman continuamente.

Finalmente, desplegó una manta con el mensaje “¡me rindo gobernador!. Aquí mi lucha termina… No es tiempo de mujeres. Bienvenida presidenta”.