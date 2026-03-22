Marchan ambientalistas en Xalapa; advierten daños irreversibles por derrames

marzo 22, 2026

Juan David Castilla

En el marco del Día Mundial del Agua, decenas de ciudadanos y grupos ambientalistas se movilizaron en la capital veracruzana para denunciar lo que califican como un «saqueo institucionalizado» y la grave contaminación que asfixia a los ecosistemas del estado.

La movilización, que partió del Paseo de los Lagos con destino a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, estuvo marcada por consignas como “no es sequía, es saqueo” y “el agua no se vende, se ama y se defiende”. Los manifestantes exigieron al Gobierno del Estado frenar la entrega de permisos de extracción que favorecen a fraccionamientos y empresas, mientras las comunidades locales enfrentan escasez.

Entrevistado durante la marcha, Gerardo Alatorre Frenk, integrante de Guardianes del Agua de Xalapa e investigador de la Universidad Veracruzana, alertó sobre la gravedad de los desastres ambientales recientes, específicamente los derrames de hidrocarburos.

Alatorre denunció que existe una tendencia sistemática de las autoridades por minimizar estos eventos. «Es un derrame particularmente grave. Las autoridades acostumbran minimizar los daños porque saben que la población ya está muy molesta por el estado de los ecosistemas», señaló el académico.

Según el experto, la recuperación de un ecosistema impactado por petróleo no es cuestión de días, sino de décadas. Explicó que la reabsorción de estas sustancias requiere de una actividad bacteriana prolongada debido a la persistencia de los hidrocarburos en el ambiente.

Uno de los puntos más críticos señalados por el investigador es el daño al corredor arrecifal. Al ser ecosistemas clave pero sumamente frágiles, los impactos son acumulativos y difíciles de cuantificar de forma inmediata. “Se podría lastimar la capacidad de recuperación de los arrecifes, que ya están bajo presión por el calentamiento global y obras como la ampliación de puertos», advirtió.

La protesta pacífica concluyó frente al Palacio de Gobierno, donde los activistas recordaron que, desde 1993, esta fecha busca generar conciencia sobre la crisis hídrica mundial. Enfatizaron que, de no cambiar las políticas de gestión sostenible, Veracruz difícilmente podrá cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, dejando a las futuras generaciones sin acceso garantizado al líquido vital y con un entorno natural herido de muerte.