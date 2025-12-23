Mando Unificado en Pasta de Conchos anuncia cumplimiento de compromiso en materia de seguridad: CFE

diciembre 23, 2025

Las instituciones que integran el Mando Unificado Pasta de Conchos informan que, en cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por el Gobierno de México y por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se continúan alcanzando avances sustantivos en los trabajos al interior de la mina que permiten avanzar en las acciones de recuperación, bajo estrictos protocolos de seguridad.

En este marco, el pasado domingo 21 de diciembre de 2025 se concluyó de manera satisfactoria la interconexión que comunica las lumbreras 1 y 2, meta comprometida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alcanzada conforme al calendario establecido, en seguimiento a las recomendaciones técnicas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Este avance constituye un paso relevante dentro del Plan de Justicia y Reparación Integral para Pasta de Conchos y refleja el compromiso institucional de cumplir con los acuerdos establecidos con las familias, priorizando en todo momento la seguridad de los trabajos y la dignidad de las personas mineras.

Las dependencias que conforman el Mando Unificado reiteran su compromiso con la justicia social y con el humanismo mexicano impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de mantener una comunicación permanente, clara y transparente con las familias de los mineros de Pasta de Conchos, a través de los distintos canales de atención, fortaleciendo la confianza y el acompañamiento durante todo el proceso.