Mamás de niños con cáncer confirman mejoras en Torre Pediátrica de Veracruz

Mamás de niños con cáncer confirman mejoras en Torre Pediátrica de Veracruz

marzo 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Madres de menores con cáncer que reciben atención en la Torre Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz confirmaron que en las últimas semanas se han registrado cambios positivos en la atención médica, el suministro de medicamentos y las condiciones para pacientes y familiares.

Las declaraciones se dan luego de que en enero padres de familia denunciaran públicamente desabasto de quimioterapias y presunto abandono en la atención de más de 70 niños, situación que derivó en ajustes dentro de la operación del hospital, incluyendo el inicio de funciones de un nuevo administrador en febrero.

A dos meses de esos hechos, los testimonios de quienes permanecen en el lugar apuntan a una mejora en distintos aspectos del servicio.

Ana Silva, madre de un menor paciente oncológico, señaló que actualmente se percibe una evolución en la atención.

“Sí ha habido cambios. Hay un nuevo administrador y ahora las instalaciones están siendo manejadas por la federación. Vamos poco a poco, pero sí se ha visto mejora”, expresó.

Indicó que uno de los avances más relevantes es el abasto de medicamentos especializados.

“Los medicamentos oncológicos se podría decir que están al 100%. Era una de nuestras principales preocupaciones y ahorita hay mayor fluidez”, afirmó.

También destacó acciones implementadas en favor de los familiares, como la entrega de alimentos dentro del área hospitalaria, lo que permite a los padres mantenerse junto a sus hijos durante el tratamiento.

“Ahora a los papás se les proporciona desayuno, comida y cena en el mismo piso. Son apoyos que antes no existían”, dijo.

Asimismo, mencionó que se han simplificado los procesos de ingreso hospitalario.

“Ya no se pide tanta papelería, ahora con la CURP pueden ingresar, eso facilita mucho las cosas”, añadió.

Otras mamás coincidieron en que los cambios se han percibido en un periodo aproximado de dos meses, reflejándose tanto en la atención médica como en el trato y la operatividad interna del hospital.