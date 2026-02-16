Lunes con chubascos y ambiente cálido en Veracruz

Lunes con chubascos y ambiente cálido en Veracruz

febrero 16, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 16 de febrero se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el estado de Veracruz, principalmente en la región sur (Olmeca).

De acuerdo con el pronóstico, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, así como bancos de niebla por la mañana en zonas serranas.

El ambiente será fresco a templado al amanecer y cálido por la tarde, especialmente en áreas costeras.

En zonas montañosas se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, mientras que en planicies y costas el ambiente será cálido, con temperaturas que podrían superar los 30 °C.

El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h.

Las lluvias podrían generar encharcamientos en zonas urbanas, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en tramos carreteros debido a la niebla.

Autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.