Lluvias y posible caída de granizo en Veracruz

agosto 9, 2025

Para hoy, la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California, no obstante, sus desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de intervalos de chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California. A su vez, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noreste de México y en combinación con canales de baja presión y con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Por su parte, la entrada de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión que se ubicará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, generará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Tabasco y Chiapas; así como lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país; muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, costas del golfo de México y océano Pacífico, estados fronterizos del norte y noreste de México y sur de la península de Baja California, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California. Asimismo, se establecerá la onda de calor en el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, dándose por finalizada en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Para información de la tormenta tropical Ivo del océano Pacífico, consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 09 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (norte y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (noroeste), Jalisco (centro), Michoacán, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Guerrero (centro), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato (sur y noreste), Querétaro (norte), Morelos (centro y sur), Tabasco y Campeche.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 09 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 09 de agosto de 2025:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: norte del golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco (noreste), Querétaro, Puebla, Morelos, Tamaulipas (noroeste), Veracruz, Oaxaca (norte, istmo y golfo de Tehuantepec) y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y muy frío con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de tormenta, que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; bancos de niebla en la costa occidental de la península; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el sur de la península. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Baja California Sur, y muy caluroso en zonas de Baja California y extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en su porción noreste, finalizando la onda de calor en ambas entidades; cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur, acompañadas con descargas eléctricas, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California. Viento de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en el norte del golfo de California y en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de la península.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente cálido, siendo fresco a templado y con bancos de niebla en el noroeste de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Sinaloa, y muy caluroso en el norte y noroeste de Sonora, finalizando la onda de calor en ambas entidades; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y fuertes en Sinaloa (norte), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora; y viento de10 a 20 km/h con rachas menores a 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en el noreste de Michoacán, y cálido en Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el noroeste de Nayarit, centro de Jalisco y suroeste de Michoacán; lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, todas con descargas eléctricas; las lluvias antes mencionadas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción noreste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y con rachas menores a 40 km/h en zonas de Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca, así como ambiente cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el centro de Guerrero, sureste de Oaxaca y oeste de Chiapas, finalizando la onda de calor en Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, y puntuales fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de dirección variable con igual intensidad en el norte de Oaxaca; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en Guerrero, Chiapas y zonas de Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Veracruz, y muy caluroso con inicio de onda de calor en el oeste de Tamaulipas; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas y Veracruz; y viento de 10 a 20 km/h con rachas menores a 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, continuará el ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Yucatán y Quintana Roo; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en Yucatán con rachas de 40 a 60 km/h en su porción suroeste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente fresco, siendo templado a cálido en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y frío con bancos de niebla o neblina en sierras de la región, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el noroeste de Durango, centro y este de San Luis Potosí; y muy caluroso en el noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este de Nuevo León, iniciando la onda de calor en la región de dicho estado; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Durango y el suroeste de Chihuahua, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en Chihuahua, con rachas de 50 a 70 km/h en su porción norte; así como viento de componente sur en el resto de la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí y viento de 10 a 20 km/h con rachas menores a 40 km/h en Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla, así como ambiente templado en el suroeste de Puebla, y cálido en el noreste de Hidalgo y noreste de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el sur y noreste de Guanajuato, norte de Querétaro, centro y sur de Morelos, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Hidalgo y Puebla; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Puebla, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de chubascos con descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Querétaro, Puebla y Morelos; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Valladolid, Yuc. 52.0; La Paz (Lagunillas), B.C.S. 47.0; Tecomán (Isla Socorro), Col. 46.0; Tlalpan (Bosque de Tlalpan), 34.0; Chapala (Acueducto Chapala-Guadalajara), Jal. y Villa de Chiapilla, Chis. 32.0; Toluca, Edo. Méx. 16.6; Chetumal, Q. Roo 14.0; Tepic, Nay. 11.0; Valparaíso (La Florida), Zac. 4.0; Chilpancingo, Gro. 2.2; Guadalupe y Calvo (Chinatú), Chih. y Tlaxcalaltongo, Pue. 2.0; y Morelia, Mich. 1.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mexicali, B.C. 44.4; Caborca, Son. 43.8; San Juan de Sabinas (Nueva Rosita), Coah. 1.3; China (Presa El Cuchillo), N.L. 40.1; Comondú (Ciudad Constitución), B.C.S. y Monclova, Coah. 39.9; y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 24.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo. 10.6; Tlaxcala, Tlax. 11.4; Huajuapan de León, Oax. 12.6; Puebla, Pue. 13.5; San Cristóbal de las Casas, Chis. 13.8 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 14.0.