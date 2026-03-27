Lluvias y ambiente caluroso en Veracruz

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver.- Este viernes 27 de marzo, el estado de Veracruz registrará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estas condiciones son ocasionadas por canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, lo que generará chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en distintas regiones de la entidad.

Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado, con mayor probabilidad de lluvias por la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un ambiente cálido a caluroso, con máximas de 30 a 35 grados Celsius, mientras que en zonas montañosas podrían registrarse mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar afectaciones menores como caída de ramas o encharcamientos en zonas urbanas.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.