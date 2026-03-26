Lluvias, viento y ambiente cálido en Veracruz

marzo 26, 2026

Xalapa, Ver.- Este jueves 26 de marzo, el estado de Veracruz registrará condiciones inestables con lluvias, viento y ambiente cálido, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el pronóstico, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México favorecerán intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en territorio veracruzano, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Ambiente fresco por la mañana y calor por la tarde

Durante la mañana se espera ambiente fresco a templado, con condiciones muy frías en zonas serranas, donde incluso podrían presentarse temperaturas cercanas a los 0 °C.

Por la tarde, el ambiente cambiará a cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius.

Viento con rachas moderadas

El pronóstico indica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, lo que podría generar caída de ramas, árboles o anuncios en algunas zonas.

Riesgos por lluvias

Las autoridades alertan que las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos urbanos

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Posibles deslaves en regiones montañosas

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.