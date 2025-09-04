Lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz

septiembre 4, 2025

Para hoy, el ciclón tropical Lorena, se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua; así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península, y posible formación de trombas marinas en el golfo de California. El frente núm. 1 prevalecerá estacionario sobre el noreste de México y la entrada de aire húmedo del golfo de México, ocasionarán fuertes rachas de viento y chubascos dispersos en dicha región. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato; y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Una circulación ciclónica en altura en el sureste y sur mexicano y el flujo de aire húmedo proveniente del mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz; puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El paso de la onda tropical núm. 30 y el aire húmedo del océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco; y puntuales fuertes en Michoacán y Colima. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Para más información de los ciclones tropicales Kiko y Lorena en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de septiembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Coahuila (noreste), Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango (noreste), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Guerrero (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), y Morelos (sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 04 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de septiembre de 2025:

Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Sinaloa (noroeste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa oriental de Baja California Sur, golfo de California (sur), costa occidental de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Estado de México; y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias torrenciales acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur; y puntuales intensas en el sur de Baja California, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, posibles bancos de niebla en la costa oeste y en sierras de Baja California; ambiente cálido, siendo fresco en sierras de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California y oeste de Baja California Sur. Viento de dirección variable de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el suroeste de Baja California y golfo de California. Oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costa occidental de Baja California Sur y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa oriental de dicho estado, costa occidental de Baja California y sur del golfo de California con posible formación de trombas marinas.

Pacífico Norte: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa), acompañadas con descargas eléctricas; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Sonora; ambiente cálido, siendo templado en zonas serranas. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Sonora y Sinaloa. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Sinaloa. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco, y puntuales fuertes en Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, y frío en sierras de Michoacán, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa de Nayarit; y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo cálido en el noroeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas costeras de Guerrero. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, y puntuales fuertes en Chiapas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Tamaulipas, y cálido sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), y puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así como chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, se mantendrá el ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente templado a cálido en el oriente de Chihuahua, la mayor parte de Coahuila; norte de Nuevo León, y oriente de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Nuevo León, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas del noroeste de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, y muy caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León; lluvias puntuales muy fuertes en Aguascalientes, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; así como chubascos en Coahuila y Nuevo León, mismos que se acompañarán con descargas eléctricas en San Luis Potosí. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco, siendo templado en zonas de Morelos, y frío en sierras de Hidalgo, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Hidalgo y Puebla; y ambiente templado en sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; y puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Hidalgo y Querétaro. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas (Puente Morelos), Chis. 68.0; Jiutepec (IMTA), Mor. 63.0; Los Cabos (Boca del Salado), B.C.S. 57.0; Manuel Doblado (Frías), Gto. 52.0; La Barca, Jal. 47.0; Tultitlán (Planta de Bombeo Barrientos) y Cuautitlán Izcalli (Lago de Guadalupe), Edo. de Méx. 35.0; Iztapalapa (Cárcel de Mujeres), Cd. de Méx. 34.0; Zamora, Mich. 15.0; Chilpancingo, Gro. 12.7 y Mérida, Yuc. 4.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 41.7; Piedras Negras, Coah. 40.6; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 40.4; Monterrey, N.L. 38.5; Culiacán, Sin. y Valladolid, Yuc. 38.0; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 26.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 9.8; Zacatecas, Zac. 12.9; Tlaxcala, Tlax. 13.0; San Cristóbal de las Casas, Chis. 13.5; Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 14.0 y Saltillo Coah. y Pachuca, Hgo. 14.2.