Lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz

octubre 23, 2025

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y la onda tropical No. 39 al sur de Chiapas, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. A su vez, otro canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, ocasionarán rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua. Así mismo, canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país, durante este día; para mayor información: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (este y sureste), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de octubre de 2025:



Viento del sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Coahuila.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); surada: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Península de Baja California: Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de la región; cielo parcialmente nublado con bancos de niebla en el occidente de Baja California. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado y sin lluvia en la península. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Sonora (este y sureste), así como lluvias aisladas en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Sonora y rachas de viento de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Michoacán (centro, oeste y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa) y Colima (norte). Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Pacífico Sur: Condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (noreste); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Guerrero (oeste y costa). Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; ambiente cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de viento de hasta 40 km/h en Chiapas y Guerrero. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Chiapas (oeste) y Oaxaca (este).

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz (región Olmeca) y Tabasco (oeste y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas (regiones Mante y Sur) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Por la mañana, ambiente fresco en zonas altas de Veracruz, y templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente este de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Tamaulipas y rachas de hasta 40 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente templado; por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Quintana Roo (sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos e inundaciones. Se prevén chubascos en Campeche (suroeste) y Yucatán (sur). Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en Chihuahua (oeste); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí (región Huasteca), así como lluvias aisladas en Coahuila, Durango y Nuevo León; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila; rachas de viento 45 a 60 km/h en Chihuahua y surada de misma intensidad en Nuevo León, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Por la mañana, ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra). Se prevén lluvias aisladas en Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca) y Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental); sin lluvia en el resto de la región. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ursulo Galván, Ver., 32.0; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 31.0; Emiliano Zapata, Ver., 27.0 y Xalapa, Ver., 25.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 40.3; Ciudad Obregón, Son., 38.0; La Paz, B.C.S., 37.0; Ejido Nuevo León, B.C., 36.6; Colima, Col., 36.2; Tepic, Nay., 35.1; Monclova, Coah., 34.8; Acapulco, Gro., 34.6; Arriaga, Chis., 34.4; Monterrey, N.L., Soto La Marina, Tamps., Valladolid, Yuc. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 34.0; y Tacubaya, CDMX, 23.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Guachochi, Chih., 5.4; Toluca, Edo. Méx., 6.0; Nochistlán, Oax., 7.7; Puebla, Pue., 9.0; Huajuapan de León, Oax., 11.0; Matehuala, S.L.P., 11.1; Aguascalientes, Ags., 11.4; Saltillo, Coah., 12.2; Pachuca, Hgo., 13.0 y Tacubaya, CDMX, 13.4.