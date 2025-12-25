Lluvias fuertes y viento en Veracruz

diciembre 25, 2025

Hoy, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando vientos con rachas de hasta 60 km/h, intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora; con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C. Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Yucatán. Se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de la República Mexicana.

Toda la información en: https:// https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de diciembre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.



Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B. C.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de diciembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de diciembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para hoy 25 de diciembre de 2025:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla, ambiente fresco, y frío a muy frío con posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, B.C. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en zonas de Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con posibilidad de chubascos en Sonora. Sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Sinaloa (costa).



Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, así como fuertes en Veracruz (Sotavento y Las Montañas); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz (Huasteca Alta). Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Yucatán. Por la mañana, ambiente templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y lluvias aisladas en Querétaro y Morelos. Ambiente frío por la mañana y muy frío con posibles heladas en zonas altas de Tlaxcala y Puebla. Bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Cangrejera, Coatzacoalcos, Ver., 18.0; Puente Tonalá, Huimanguillo, Tab., 2.0; José María Morelos, Q. Roo y Candelaria, Camp., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 35.1; Tapachula, Chis., 33.5; Acapulco, Gro., 32.8; Tepic, Nay., 32.2; Puerto Ángel, Oax., 31.8; Campeche, Camp., 30.4; Manzanillo, Col., 30.3; Progreso, Yuc., Villahermosa, Tab. y Zamora, Mich., 28.0 y Tacubaya, CDMX, 22.9.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Méx., 5.0; Chihuahua, Chih., 8.8; Puebla, Pue., 9.6; Zamora, Mich., 11.0; Saltillo, Coah., Zacatecas, Zac., 11.9; 11.5; Querétaro, Qro., 12.0; Torreón, Coah., 14.2 Aeropuerto de la Cd. de Méx. 10.0.