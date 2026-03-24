Lluvias fuertes y ambiente caluroso persistirán en Veracruz

marzo 24, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 24 de marzo se prevén lluvias puntuales fuertes en Veracruz, derivadas de la interacción de una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además, se mantiene un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en gran parte del estado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 30 y 35 grados Celsius, principalmente en zonas del norte y sur.

Durante la mañana, se espera un ambiente fresco a templado, con presencia de bancos de niebla en regiones serranas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 40 km/h, lo que podría ocasionar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

El SMN también mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío asociado con aire polar, el cual podría ingresar al norte del país hacia el viernes, aunque por ahora no impacta directamente a Veracruz.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvia, viento y niebla.