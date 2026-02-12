Lluvias aisladas y ambiente cálido en Veracruz

febrero 12, 2026

Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2026.— El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se prevén lluvias aisladas en el estado de Veracruz, como resultado de un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico general, las precipitaciones serán ligeras, con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros, principalmente en zonas del sur y regiones montañosas.

Durante la mañana se espera ambiente fresco a templado, con presencia de bancos de niebla, además de condiciones frías a muy frías en zonas serranas, donde no se descartan temperaturas cercanas a los 0 °C en áreas altas.

Por la tarde, el ambiente cambiará a cálido, especialmente en municipios del norte y centro del estado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 °C en algunas regiones.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 30 a 50 km/h, principalmente en la zona norte de la entidad.

El SMN recomendó a la población extremar precauciones ante posibles reducciones de visibilidad por niebla en tramos carreteros, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.