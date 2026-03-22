Llegan pequeñas manchas de hidrocarburo a playas de Nautla

marzo 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Pequeñas manchas de hidrocarburo se reportaron en la zona centro-norte del Golfo de México, algunas un poco más grandes que una moneda de 10 pesos, mismas que han puesto en alerta a defensores ambientales, cooperativas de pescados y prestadores de servicios.

Desde el sábado, Ricardo Yépez Gerón, presidente de Tortugas Fundación Yepez A.C. hizo publico la aparición de las primeras manchas de hidrocarburo, luego del derrame y afectación en la zona de Pajapan y playas como la del Jijacal en Catemaco.

“Se presentaron manchas pequeñas en Chachalacas, desafortunadamente nos llegó aquí en la zona centro norte del Golfo de México. Pueden ver detalladamente como empiezan a llegar las primeras manchas, les vamos a mostrar que hay zona en donde las mandas son de una moneda de 10 pesos, son las primeras manchas que tenemos”.

Sin embargo, el también presidente del Comité Local de Playas Limpias, Nautla, Vega de Alatorre, Tecolutla, dijo desconocer si arribarían cataplasmas más grandes o la cantidad que sea.

“Dejamos este comunicado no como alarmismo, si no como una forma de darle continuidad al plan de contingencia nacional que elabora Semar con la Semarnat. Exhorto a todas las comunidades, sociedades cooperativas, pescadores que estemos monitoreando las franjas coseras. A los pescadores para que sus redes, si están pescando en alta mar, dejen de pescar en ese momento porque serán contaminadas”.

Ya este domingo, el ambientalista reportó que no se había registrado un incremento en la presencia de manchas, sin embargo, aseguró que se tendrá que seguir monitoreando.

Dejó en claro que los ambientalistas se han sumado al plan de contingencia que implemento el municipio de Nautla, monitoreando la presencia, aunque afortunadamente es más delgada la presencia.

“Hoy nos indica que tenemos pequeñas cataplasmas, pero no es tan alarmante como lo que se suscitó en las playas de Pajapan y Catemaco y otros lugares”, finalizó.