Llegada de nuevos jueces y juezas, muchos sin experiencia, significará retrasos en la aplicación de justicia

septiembre 18, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con la llegada de los jueces y juezas electos el pasado 1 de junio en el proceso de elección del Poder Judicial, se prevé que haya atrasos en la resolución de asuntos judiciales, ante la falta de experiencia, consideró Rubén Hernández Vázquez, presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz.

El abogado dijo que este retraso se sumará al que ya de por sí había en los juzgados con anterioridad.

“Es indiscutible que muchos asuntos se van a retrasar un poco más porque la experiencia es necesaria para poder hacer un buen trabajo, muchos de los jueces no lo tienen, tienen que aprender un poquito, agarrar un poco de experiencia para que empiecen a trabajar a un ritmo normal”.

Hernández Vázquez señaló que el retraso de casos es en todas las áreas, penal, civil, mercantil, no solo por el Poder Judicial del Estado, sino a consecuencia de las acciones del Poder Judicial Federal, en materia de amparo.

Y es que, denunció, hay juicios de amparo que actualmente están tardando hasta cuatro años en resolverse por la justicia federal, por lo que se espera que con las reformas se haga más rápido el proceso.

Asimismo, se pronunció por capacitación a los nuevos juzgadores y juzgadoras de la entidad, toda vez que no se están resolviendo los asuntos con celeridad, ante suspensiones imprevistas de audiencias, lo que retrasa el procedimiento.

Finalmente, reconoció que muchos de los que participaron en el proceso de elección de impartidores de justicia no cuentan con la experiencia judicial, algunos sí, lo que ha generado casos como renuncias por no poder llevar a cabo una audiencia.