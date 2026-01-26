Llaman a denunciar condicionamiento de cuotas en el proceso de preinscripción

enero 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz hicieron un llamado para reportar los condicionamientos que se hagan por parte de las autoridades educativas durante en proceso de preinscripción en escuelas de educación básica que inicia en febrero.

El presidente Esteban Rodríguez Ortega exhortó a denunciar cualquier situación irregular al 228 242 2718, número de la asociación.

Llamó a los padres y madres a permanecer atentos y a no dejarse engañar por parte de los directivos dado que la educación es gratuita y no se puede condicionar el acceso de los estudiantes.

«Hay que tener atención a los condicionamientos que se acostumbran a dar por parte de los directores o supervisores de las escuelas. Es muy importante que los padres de familia estén atentos».

Y es que, subrayó, la educación es laica, gratuita y obligatoria de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución.

«Padres de familia no permitan ser condicionados para un derecho que tienen nuestros hijos».

Por su parte, el vicepresidente Evaristo Carrasco, agregó que aunque los padres de familia están conscientes de las necesidades de los planteles educativos, no se pueden condicionar las inscripciones.

«No son cuotas, son aportaciones voluntarias, las cuales van a fungir y apoyar para sacar adelante las instalaciones en las cuales están desempeñando sus labores de estudios nuestros hijos; sin embargo, no hay que permitir el que sean coaccionados».