Llama Secretaria de Salud a extremar precauciones para evitar enfermedades diarreicas

abril 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con la temporada de calor incrementa la presencia de enfermedades gastrointestinales, por lo que es necesario que se extremen precauciones en el consumo de alimentos, así como acudir ante cualquier cuadro diarreico a su unidad de salud más cercana.

La titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García hizo un llamado a la ciudadanía a consumir alimentos frescos y agua segura.

“A veces compramos los alimentos o los adquirimos y no los preparamos al momento, no los refrigeramos como debe de ser o no le damos la higiene que debe de ser y las moscas, el mal manejo de alimentos puede ocasionar enfermedades gastrointestinales”.

La también directora de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) exhortó a las familias a evitar automedicarse ante un proceso diarreico.

“Es importante que ante cualquier proceso diarreico o de alguna enfermedad intestinal aguda, pues acudan a su centro de salud a hacer reporte, se toman las pruebas correspondientes para determinar qué germen está ocasionando el tema y evitar un contagio excesivo.”

En ese sentido, Hernández García informó que las áreas de Epidemiología y Salud Pública se encuentran pendientes para analizar las muestras y mantienen vigilancia permanente en esta temporada.

La Secretaria de Salud indicó que en caso de cuadros diarreicos en menores de edad y adultos mayores se evite la automedicación, mantenerlos bien hidratados y acudir de inmediato a su centro de salud.

Recordó, finalmente, que a pesar del periodo vacacional de Semana Santa todos los hospitales del Sector Salud se encuentran operando de manera normal, con guardias en todos los turnos para atender cualquier atención.