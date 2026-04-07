Lista la credecialización para el Sistema Universal de Salud
abril 7, 2026
- Comenzará a tener vigencia en enero de 2027 y con ella. Cualquier mexicano podrá atenderse desde una enfermedad común en centro de salud, hasta padecimientos muy graves, en hospitales de cualquier institución, sin importar sea derechohabiente o no de los mismos.
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México arrancará en 2026 la credencialización nacional de salud como primer paso para construir un Sistema Universal de Salud, un modelo que permitirá a los pacientes atenderse en cualquier institución pública sin importar su afiliación, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
El funcionario subrayó que esta transformación busca resolver uno de los principales problemas del sistema actual: la fragmentación entre instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, que obliga a los pacientes a trasladarse largas distancias o enfrentar barreras administrativas para recibir atención.
“Es un proceso histórico: nunca se había planteado que toda la infraestructura pública operara como una sola red al servicio de todas y todos”, destacó.
El anuncio no se limita a una nueva credencial, sino que plantea un cambio estructural: pasar de un modelo segmentado por derechohabiencia a uno donde el acceso se base en cercanía y necesidad médica.
Esto implica que hospitales, clínicas, personal y equipamiento de todas las instituciones funcionarán como una red integrada nacional, con reglas de compensación financiera para garantizar su viabilidad.
Clark explicó que la credencial tendrá múltiples funciones:
• Será identificación oficial válida ante instituciones públicas y privadas
• Permitirá el acceso a programas sociales
• Sustituirá progresivamente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar
• Funcionará como llave de acceso al sistema universal de salud
A partir del 1 de enero de 2027, comenzará la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones, con beneficios concretos:
- Atención universal de urgencias
• Cualquier persona podrá atenderse en el hospital más cercano
• Se garantizará continuidad del tratamiento, sin traslados forzados ni cobros
- Embarazos de alto riesgo
• Atención en hospitales con mayor capacidad resolutiva
• Cobertura universal de emergencias obstétricas
- Código infarto y código cerebro
• Atención inmediata en la unidad más cercana
• Acceso universal a salas de hemodinamia
- Cáncer de mama
• Diagnóstico y tratamiento integral en unidades cercanas
• Expansión de modelos como el Hospital Oncológico de la Mujer
- Continuidad de tratamientos
• Pacientes con cáncer, VIH o enfermedades crónicas no perderán atención aunque cambien de afiliación
- Vacunación universal
• Aplicación en cualquier institución pública, sin importar adscripción
- Consultas de primer nivel
• Atención de padecimientos comunes y preventivos en cualquier clínica
El modelo estará acompañado por una aplicación oficial que incluirá:
• Credencial digital
• Consulta de derechos vigentes
• Ubicación de servicios médicos cercanos
• Agenda de citas
• Expediente clínico electrónico
• Resultados de laboratorio
• Seguimiento con inteligencia artificial
• Teleconsultas en zonas remotas
El plan contempla una implementación gradual:
• Segunda mitad de 2027: intercambio de servicios especializados (radioterapia, estudios de imagen)
• 2028:
• Surtimiento universal de recetas
• Consultas de especialidad entre instituciones
• Atención abierta para enfermedades crónicas
Clark aseguró que el nuevo modelo permitirá:
• Reducir tiempos de traslado
• Disminuir costos para pacientes
• Aprovechar mejor la infraestructura existente
• Garantizar el derecho constitucional a la salud
El subsecretario enfatizó que la implementación será gradual para asegurar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema, pero sostuvo que el objetivo final es claro: convertir toda la infraestructura pública de salud en una sola red al servicio de la población.