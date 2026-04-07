Lista la credecialización para el Sistema Universal de Salud

Lista la credecialización para el Sistema Universal de Salud

abril 7, 2026

Comenzará a tener vigencia en enero de 2027 y con ella. Cualquier mexicano podrá atenderse desde una enfermedad común en centro de salud, hasta padecimientos muy graves, en hospitales de cualquier institución, sin importar sea derechohabiente o no de los mismos.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México arrancará en 2026 la credencialización nacional de salud como primer paso para construir un Sistema Universal de Salud, un modelo que permitirá a los pacientes atenderse en cualquier institución pública sin importar su afiliación, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

El funcionario subrayó que esta transformación busca resolver uno de los principales problemas del sistema actual: la fragmentación entre instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, que obliga a los pacientes a trasladarse largas distancias o enfrentar barreras administrativas para recibir atención.

“Es un proceso histórico: nunca se había planteado que toda la infraestructura pública operara como una sola red al servicio de todas y todos”, destacó.

El anuncio no se limita a una nueva credencial, sino que plantea un cambio estructural: pasar de un modelo segmentado por derechohabiencia a uno donde el acceso se base en cercanía y necesidad médica.

Esto implica que hospitales, clínicas, personal y equipamiento de todas las instituciones funcionarán como una red integrada nacional, con reglas de compensación financiera para garantizar su viabilidad.

Clark explicó que la credencial tendrá múltiples funciones:

• Será identificación oficial válida ante instituciones públicas y privadas • Permitirá el acceso a programas sociales • Sustituirá progresivamente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar • Funcionará como llave de acceso al sistema universal de salud

A partir del 1 de enero de 2027, comenzará la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones, con beneficios concretos:

Atención universal de urgencias

• Cualquier persona podrá atenderse en el hospital más cercano

• Se garantizará continuidad del tratamiento, sin traslados forzados ni cobros Embarazos de alto riesgo

• Atención en hospitales con mayor capacidad resolutiva

• Cobertura universal de emergencias obstétricas Código infarto y código cerebro

• Atención inmediata en la unidad más cercana

• Acceso universal a salas de hemodinamia Cáncer de mama

• Diagnóstico y tratamiento integral en unidades cercanas

• Expansión de modelos como el Hospital Oncológico de la Mujer Continuidad de tratamientos

• Pacientes con cáncer, VIH o enfermedades crónicas no perderán atención aunque cambien de afiliación Vacunación universal

• Aplicación en cualquier institución pública, sin importar adscripción Consultas de primer nivel

• Atención de padecimientos comunes y preventivos en cualquier clínica

El modelo estará acompañado por una aplicación oficial que incluirá:

• Credencial digital

• Consulta de derechos vigentes

• Ubicación de servicios médicos cercanos

• Agenda de citas

• Expediente clínico electrónico

• Resultados de laboratorio

• Seguimiento con inteligencia artificial

• Teleconsultas en zonas remotas

El plan contempla una implementación gradual:

• Segunda mitad de 2027: intercambio de servicios especializados (radioterapia, estudios de imagen)

• 2028:

• Surtimiento universal de recetas

• Consultas de especialidad entre instituciones

• Atención abierta para enfermedades crónicas

Clark aseguró que el nuevo modelo permitirá:

• Reducir tiempos de traslado

• Disminuir costos para pacientes

• Aprovechar mejor la infraestructura existente

• Garantizar el derecho constitucional a la salud

El subsecretario enfatizó que la implementación será gradual para asegurar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema, pero sostuvo que el objetivo final es claro: convertir toda la infraestructura pública de salud en una sola red al servicio de la población.