Las Cabañuelas, tradición que se pierde año con año

enero 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Si bien las cabañuelas no impactan en los pronósticos meteorológicos, sí son una tradición ancestral entre agricultores, principalmente, para saber cómo se comportaría el tiempo durante los 12 meses del año.

Al respecto, la jefa del Departamento de Meteorología, Jessica Luna Lagunes recordó que los agricultores tomaban el primer día de enero como el mes de enero, el 2 como febrero, el 3 como marzo, el 4 como abril y así sucesivamente hasta el día 12 que sería diciembre.

“Es una práctica que, bueno, ha ido variando dependiendo, pues, de la zona. Lo que sí que no tiene, pues, una manera o un sustento científico, ya que los meteorólogos se basan más en condiciones científicas, en este caso modelos matemáticos, modelos climatológicos”.

Sin embargo, reconoció que se trata de un práctica que se ha ido perdiendo.

“Si bien es cierto también que estas cabañuelas han ido perdiendo, pues, tradición debido a que ha habido ya también el cambio climático en ciertas zonas y, bueno, pues esto confunde más las condiciones del clima en ciertas regiones”.

La proyección de las condiciones climatológicas a través de tradiciones como las cabañuelas se impacta por el cambio climático, sobre todo porque los agricultores observan las nubes, el tiempo.

Recordó que en Xalapa, hace dos o tres décadas se tenía el típico “chipi chipi”, no había tanta urbanización y el clima se comportaba de manera distinta.

“Si en este 2025 tomamos las cabañuelas tradicionales, pues vamos a ver que ha ido cambiando, pues, ahora sí esta situación del clima. Ahora Xalapa es un poco más cálida, ya no está templada como antes o tan fría, ya no hay tantos días de niebla, ya no hcy tantos días de lluvia”.