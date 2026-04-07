Lanzan “Mana y Helipostres”, emprendimiento con causa en favor del bienestar animal

abril 7, 2026

Se inaugurará este martes a las 4 y media de la tarde

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la esterilización, la presidenta de la fundación Conectando con el Corazón, Naxhieli Guadalupe Sánchez Mendoza, anunció el lanzamiento de “Mana y Helipostres”, un emprendimiento que combina la venta de productos artesanales con apoyo a animales en situación de calle.

El proyecto ofrece una propuesta en la que las personas pueden acudir con sus mascotas y compartir alimentos diseñados especialmente para ellas, como bolis, smoothies y helados de distintos sabores con temática de animalitos, así como paletas en forma de huella.

Además, el negocio incluye la venta de snacks para mascotas, como paletitas y bocadillos en forma de hueso y huella, elaborados con productos naturales, sin azúcar ni sal, y enriquecidos con probióticos para fortalecer la flora intestinal, así como colágeno natural para el cuidado de sus articulaciones.

Se trata de un trabajo artesanal, ya que los productos son elaborados por el propio equipo del emprendimiento, con ingredientes aptos para el consumo animal y enfocados en su nutrición de manera divertida.

El establecimiento se ubica en la calle Ferrocarril Interoceánico número 85, en la zona cercana al Tribunal Superior de Justicia, donde las personas interesadas pueden acudir y convivir con sus mascotas mientras consumen los productos.

Sánchez Mendoza explicó que los recursos obtenidos serán destinados a campañas de esterilización a bajo costo en colonias con alta presencia de perros en situación de calle, así como a la atención de reportes ciudadanos sobre animales que requieren atención veterinaria.

Asimismo, se brindará apoyo a refugios, en particular al albergue “Orejitas Peludas”, con el fin de cubrir necesidades básicas y continuar con las labores de rescate y atención.

La presidenta de la fundación señaló que este emprendimiento busca demostrar que apoyar a los animales puede ser una actividad accesible y atractiva para la ciudadanía, al tiempo que se contribuye a una causa social.