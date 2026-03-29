Lanza ICATVER curso de inteligencia artificial en la sede Xalapa

marzo 29, 2026

Yhadira Paredes





Xalapa, Ver.- Luego de dar a conocer que son más de 200 cursos que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) ofrece, el titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez anunció la convocatoria para el de Inteligencia Artificial que se llevará a cabo en Xalapa.

El funcionario estatal manifestó que se trata de un curso actual dirigido a todos los jóvenes que estén interesados en las nuevas tecnologías.

Asimismo, refirió que el organismo descentralizado que ofrece cursos de formación laboral con valor curricular.

“Son más de 200 cursos que tiene ITCAVER y que se van generando dependiendo la zona, son 18 planteles en todo el estado, ahorita en Xalapa esta abierta la convocatoria de curso de inteligencia artificial, es nuevo y lo han establecido para todos los jóvenes”.

Este curso se suma a los de mantenimiento, refrigeración, belleza, gastronomía, electricidad, soldadura, así como los de idiomas extranjeros, entre los que destaca, el inglés.

Todos ellos con costos accesibles a la población de alrededor de 690 pesos, pero en los que se les entrega al finalizar un certificado avalado por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.

NO HABRÁ AFECTACIONES A TRABAJADORES

TURISTICOS EN SEMANA SANTA

Por otra parte, cuestionado en torno a si se ha reportado una baja en la contratación temporal de trabajadores del sector turístico durante el periodo vacacional de Semana Santa, derivado del derrame de hidrocarburo en el litoral veracruzano, el funcionario confió en que no haya problemas.

“Confiemos en que no”, dijo el funcionario, quien señaló que además se trabaja por parte de las autoridades estatales en la limpieza de playas para recibir a los turistas.