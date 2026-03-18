La presidenta y su plan B

marzo 18, 2026

Para hoy ¡Señoras y señores! La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Pánuco para conmemorar el 88 aniversario de la expropiación petrolera y a posta de ello lector lectora querida, te cuento que el Plan B, cuenta ya con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, los presuntos aliados del MORENA, esos que no quisieron votar por la Reforma Electoral, que fue sometida a votación apenas la semana pasada.

El plan B tiene tres ejes principales, el primero resulta de poner topes a los presupuestos de los congresos locales, los números presentados por la presidenta Sheinbaum, evidencian grandes disparidades: estados como Baja California y Colima, tienen el mismo número de diputados locales, 25 diputados cada uno; pero con costos por legislador muy distintos.

El segundo eje, consiste en reducir el número de regidores en los municipios, la presidenta Sheinbaum planteó que si se reduce ese número, el ahorro no vaya a la federación, sino al propio municipio, para bacheo, drenaje, alumbrado y servicios públicos.

Y finalmente el último eje consiste en ampliar la consulta popular a temas electorales, actualmente la ley prohíbe someter a consulta asuntos electorales, la presidenta propone abrir esa posibilidad para temas específicos, como los montos que reciben los partidos políticos, y también flexibilizar los tiempos de la revocación de mandato, permitiendo que ocurra en el tercer o cuarto año de gobierno.

Finalmente el argumento central del Plan B, es reducir aún más el gasto a estructuras políticas, sueldos de consejeros del INE, que en algunos casos son superiores al salario de la presidenta, presupuestos disparados en congresos locales, regidores con bonos que inflan sus ingresos hasta 500 mil pesos mensuales, que no resultan sostenibles.

El Plan B, tiene su fortaleza en un ahorro estimado que ronda los 4 mil millones de pesos, y ese recurso permanecería en los estados y municipios para obra pública, servicios básicos y necesidades locales ¡Pues ni tan mal!

El espíritu de la Reforma Electoral se situaba en la reducción de privilegios políticos federales, el Plan B está situado en los niveles locales y municipales, donde el gobierno de Morena tiene mayor influencia.

En fin, que a la ciudadanía de a pie si le gustaría que el diputado, el senador y toda esa pandilla, no solo prometieran en la campaña, sino que regresaran a cumplir en el mandato a pie y no en camionetón machuchón solo una vez, en todo el periodo legislativo.

Cosas de la vida y menudencias

Según lo publicado por el Universal, Aureliano Hernández Palacios Cardel, el recientemente estrenado titular de la Auditoría Superior de la Federación, tiene el firme propósito de presentar antes de cumplir 100 días de su gestión, un paquete sustantivo de denuncias ante la Fiscalía Federal de la República y entidades especializadas; a ver si no vemos paisanos salpicados ¡Caray!

Las denuncias que presentará Hernández Palacios Cardel, son el resultado de las auditorías que se encuentran en fase avanzada de integración, además en esta primera fase, el xalapeño ilustre, pretende dar una buena sacudida a la estructura administrativa y de fiscalización de la institución con la finalidad de marcar un giro en la forma en que el órgano fiscalizador, utiliza su brazo jurídico y de investigación.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.