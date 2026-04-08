La powerpuff UIF

abril 8, 2026

Esta semana mis chulos, el show que gira en torno a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por mayoría, que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, esto al considerar que se trata de una medida administrativa; ha sido de gran sabor, ya que la decisión amplía significativamente las facultades del Estado, sobre los recursos de particulares ¡No totol!

Y es que el fallo evidenció divisiones internas en la Corte, así que te cuento lector, lectora querida, que mientras algunos ministros defendieron la medida como necesaria para combatir el lavado de dinero y cumplir compromisos internacionales, otros en tanto, advirtieron riesgos para la propiedad privada y la falta de claridad en los criterios de aplicación.

En fin, que la resolución se da en un contexto de presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para reforzar el combate a operaciones ilícitas y esto ha impulsado mayor cooperación entre autoridades mexicanas y agencias como el IRS y organismos financieros.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, ese organismo al que tanto temen los Duartistas; ha evolucionado hacia un papel más ligado a la seguridad nacional y al combate al crimen organizado, con el congelamiento de cuentas como herramienta clave y el reciente cambio en su dirección, ha buscado mejorar la coordinación internacional y la eficacia operativa, se pensaría que pasa a ser una herramienta para el uso y negociación de don Omar García Harfuch con Estados Unidos.

En conjunto, la decisión de la Corte brinda respaldo legal a estas acciones, aunque plantea el riesgo de un uso discrecional que podría afectar derechos patrimoniales, solo si no existen controles claros.

Y por supuesto que en esta medida existen pros y contras, el régimen al poder defenderá y la oposición hará lo propio, sin embargo sería bueno señalar que a mi muy particular juicio, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortalece la capacidad del Estado para combatir delitos financieros, pero también reduce controles inmediatos sobre ese poder, es, como dicen muchos analistas, un arma de doble filo: muy útil contra el crimen, pero delicada si no se usa con transparencia y límites claros… Así que habrá que ser cautos y esperar a ver los resultados.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer trascendió que un directivo de un periódico de la zona centro, identificado como Omar “N”, habría sido detenido por la Policía Ministerial de aquella zona, en cumplimiento de una orden de aprehensión; la detención deriva de una denuncia presentada desde 2025, por un ciudadano que lo acusa de agresión, peroooooo resulta que algunas personas, imagino que poco informadas; postearon en redes sociales, una serie de defensas y porras en favor del señor detenido, cosa que a mi, francamente me desconcierta.

Porque una cosa es la libertad de expresión y otra muy diferente que una persona vinculada a los medios de comunicación, cometiera una infracción y la ciudadanía recurra a su derecho irrestricto a la manifestación del pensamiento como defensa.

Porque según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante una manifestación en la zona de Córdoba, donde presuntamente incurrió en agresiones físicas, amenazas y daños contra la víctima, en este caso la detención no estaría relacionada con su labor periodística, sino con un conflicto entre particulares y ahí es donde pienso yo que las personas deberíamos de ser un pelín más cautas.

Y ahí es donde los comunicadores, deberíamos de ser mucho más respetuoso de la ley, ya que por nuestra labor estaríamos muy expuestos, pero también por eso mismo deberíamos de ser un referente de nuestra prédica.

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