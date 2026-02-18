“La memoria no es silencio cómodo; es responsabilidad pública”: Julio Scherer Pareyón

febrero 17, 2026

El diputado federal Julio Scherer Pareyón afirmó que el libro de su padre “Ni venganza ni perdón” es un testimonio personal que debe leerse como una memoria de hechos vividos desde el ejercicio del poder, y no como una confrontación política.

“Vengo de una familia que ha hablado de frente toda su vida y que nunca ha construido su historia desde el silencio cómodo. Eso no empieza hoy ni termina con un libro.”

Explicó que la obra recoge más de 30 años de relación política y personal, desde la etapa de convicciones y lucha hasta el ejercicio de gobierno. “Esto es un tema de convicciones, inició incluso antes que cuando no había poder que administrar” indicó.

Precisó que se trata de una radiografía desde dentro del poder, que distingue entre el ideal de transformación y las conductas individuales que, en su momento, pudieron apartarse de ese ideal.

Dijo que el libro hace señalamientos sobre personajes y decisiones que, generaron daño al proceso político; sin embargo, aclaró que no se trata de una ruptura ni de un ataque al movimiento en su conjunto. “La transformación es más grande que cualquier diferencia individual”, sostuvo.

Scherer Pareyón reiteró su respeto institucional a la Presidenta de la República y expresó su respaldo a su proyecto. “Como legislador estoy comprometido con el proyecto de la presidenta y con la responsabilidad que me corresponde desde el Congreso”, puntualizó.

Finalmente, señaló que el derecho a narrar la propia experiencia forma parte del ejercicio democrático y que cada persona es libre de formar su propio juicio a partir de la lectura del libro.